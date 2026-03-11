Хімічний завод «КуйбишевАзот» атакований та горить у Тольятті Самарській області, повідомляють місцеві жителі

Як сказано на сайті підприємства, «КуйбишевАзот» — одна з провідних російських хімічних компаній, лідер у виробництві капролактаму та продуктів його переробки, входить до найбільших виробників азотних добрив.

Основною продукцією заводу є капролактам, поліамід-6, технічна нитка, аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію, аміак, слабка азотна кислота.

Завод вже був атакований в грудні минулого року.