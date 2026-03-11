Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що не має жодних оголошень щодо нових санкцій або їх скасування. Але так, Індії дозволили купляти російську нафту, але тимчасово і тільки ту, що вже була у танкерах.

Про це Левітт заявила під час брифінгу.

“Це питання продовжують обговорювати Міністерство фінансів і енергетична команда президента, і вони остаточно проконсультуються з президентом, перш ніж ухвалити рішення”, — сказала вона.

Також вона пояснила, що президент, міністр фінансів, і вся команда національної безпеки ухвалили рішення надати дозвіл Індії, бо наші союзники були хорошими гравцями і раніше припинили купувати російську нафту, на яку накладено санкції.

“Оскільки ми працюємо над тим, щоб заспокоїти тимчасову нестачу поставок нафти в усьому світі через іранців, ми тимчасово дозволили їм прийняти цю російську нафту. Вона вже була в морі”, — зазначила речниця Білого дому

Вона наголосила, що команда Трампа не вважає, що цей короткостроковий захід принесе значну фінансову вигоду російському уряду.

Напередодні, президент США Дональд Трамп заявив, що США тимчасово послаблять частину санкцій щодо деяких країн, пов’язаних із торгівлею нафтою, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії на тлі конфлікту навколо Ірану. Він не назвав країни, але натякнув, що надалі ці обмеження можуть і не відновлюватися.