За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт на військового рф, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна Державної прикордонної служби України під час боїв на Сумщині.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Наступного дня після вчинення злочину рашист уже сам потрапив у полон до Сил оборони. Перебуваючи під вартою, він намагався приховати свою вину, щоб уникнути максимального покарання.

Втім, йому це не вдалося. Співробітники СБУ відновили хронологію злочинних дій ворожого військового і задокументували факт убивства українського полоненого.

За це фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як встановило розслідування, воєнний злочин вчинив громадянин рф із позивним «Бурят» – старший стрілець 2-ї роти морської піхоти 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту рф.

За матеріалами справи, 18 червня 2025 року він у складі штурмової групи військ рф атакував позиції Сил оборони в районі селища Миропілля на Сумщині.

Під час бою у полон до окупантів потрапив український прикордонник, якого «Бурят» разом зі ще одним рашистом спочатку допитали, а потім розстріляли з табельної зброї.

Встановлено, що «Бурят» та його спільник розстріляли полоненого впритул із автоматів Калашникова, після чого по рації доповіли своєму командуванню про ліквідацію українського воїна.

Наступного дня Сили оборони вибили ворога із зайнятих позицій і затримали Хамгушкєєва як одного з небагатьох уцілілих з ворожого підрозділу.

На підставі зібраних доказів «Бурят» обвинувачується за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людини, вчинені групою осіб).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляло Інше ТВ, СБУ оприлюднила допит рашиста, який розстріляв 9 полонених українців (ВІДЕО)