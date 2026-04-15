15 квітня у Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відкриттям виставки «Г-рафіка» продовжив роботу виставковий проєкт «Мистецька абетка», організований у співпраці з Культурно-мистецькою асоціацією «Арт-спокуса».

Про це повідомила керівниця КМА «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, передає Інше ТВ.

Мета проєкту – познайомити глядачів із талановитими майстрами народної творчості та художниками Миколаєва й області, а також відкрити для поціновувачів мистецтва особливості різних жанрів, напрямів і технік. Усі виставки проєкту вибудувані в алфавітному порядку – від літери до літери, від техніки до техніки.

До експозиції «Г-рафіка» увійшли роботи миколаївських художників Любові Ніколаєвої, Олени Коркішко, Ігоря Калініна та заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної.

Учасники презентували15 монохромних натюрмортів й сюжети, виконані графітовим олівцем та тушшю, а також живописну графіку пастеллю, де колір гармонійно поєднується з витонченістю ліній.

Розмірковуючи про мистецтво графіки, наша уява часто зображує бездоганно чіткі лінії та досконалі форми. Але сьогодні гості заходу подивилися на це з іншого боку – відчули глибину філософії образів, різноманітність технік і матеріалів, контрастність гри світу й тіні.

