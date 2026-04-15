86‑річну француженку, яка торік переїхала до США до чоловіка, з яким мала роман у 1960‑х роках, затримали та тримають у центрі імміграційного контролю в Луїзіані, пише ВВС.

Син Марі-Терези із міста Нант забив на сполох після того, як на початку квітня його матір заарештували в Анністоні, штат Алабама.

“Вони закували їй руки й ноги кайданками, ніби вона була небезпечним злочинцем”, – розповів він французькому виданню Ouest‑France.

Міністерство внутрішньої безпеки США, яке курує Службу імміграційного та митного контролю (ICE), повідомило BBC, що “нелегальна іноземка з Франції”, ім’я якої збігається з ім’ям Марі-Терези, в’їхала до країни в червні 2025 року та перевищила дозволений 90‑денний термін перебування за візою.

За словами її сина, однак, Марі-Тереза очікувала на отримання грін-карти, коли її затримали.

Марі-Тереза переїхала до США після одруження зі своїм давно втраченим коханням – американцем на ім’я Біллі, з яким вона познайомилася в 1960‑х роках. Він був солдатом, дислокованим на базі НАТО в Сен-Назері, а вона працювала секретаркою.

Біллі повернувся до США у 1966 році. Він і Марі-Тереза втратили зв’язок, одружилися – кожен у своїй країні – і мали дітей.

Вони знову знайшли одне одного у 2010 році й відвідували одне одного разом зі своїми партнерами, повідомляло Ouest‑France.

До 2022 року обидва овдовіли й почали стосунки.

Біллі був “чарівним, милим чоловіком”, розповів син Марі-Терези, і пара була закохана “як підлітки”.

Вони одружилися торік, і Марі-Тереза переїхала до Алабами, подавши заяву на отримання грін-карти – дозволу на постійне проживання, який надав би їй право залишатися у США.

Однак вона ще не отримала грін-карту, коли у січні Біллі раптово помер, тож її імміграційний статус залишився незрозумілим.

Невдовзі після смерті Біллі, за повідомленнями, між його сином і Марі-Терезою виникла суперечка щодо спадщини.

Син Біллі “погрожував їй, залякував її і навіть дійшов до того, що відключив воду, інтернет і електрику”, розповів син жінки виданню Ouest‑France.

Марі-Тереза найняла адвоката, але її заарештували агенти ICE за день до запланованого судового слухання. Про це її дітей повідомили сусіди.

Підпис до фото,Склад, що використовують як центр утримання під вартою ICE у штаті Юта

Немає доказів того, що саме заява сина Біллі призвела до того, що його мачуха опинилася в центрі утримання ICE.

До справи залучили Міністерство закордонних справ Франції, і Марі-Тереза мала консульський візит, повідомив її син французьким медіа.

Він додав, що його мати – “боєць” і “тримається добре”, але має проблеми з серцем і спиною.

“Наш пріоритет – витягти її з цього центру утримання і репатріювати до Франції. З огляду на її здоров’я, вона не протримається місяць у таких умовах утримання”, – сказав він.

Від початку другого президентського терміну Дональда Трампа ICE відіграє центральну роль у реалізації ініціативи його адміністрації щодо масових депортацій.

Її бюджет і повноваження суттєво розширили, і вона відіграє ключову роль у видворенні з США мігрантів без належних документів.

Син Марі-Терези каже, що їхня історія “схожа на поганий американський фільм. Щоранку я прокидаюся й кажу собі, що це неправда, що це був лише кошмар”.