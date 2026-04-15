Президент України Володимир Зеленський вже знаходиться в Італії і провів зустріч із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні.

Про що говорили, очільник української держави повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, наші потреби в додатковому захисті неба. Обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами.

Говорили про ситуацію на Близькому Сході та в Затоці через війну в Ірані. Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя», – йдеться в повідомленні Президента України, яке завершується словами вдячності Італії та особисто Джорджі Мелоні.

Як повідомляло Інше ТВ, «Ми щодня потребуємо ракет для ППО» – Зеленський назвав кількість загиблих внаслідок ударів рф за минулу добу (ФОТО)