Найбільший дипломатичний пріоритет для України зараз – співпраця заради ППО.

Про це йдеться в сьогоднішньому коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Ми щодня потребуємо ракет для ППО – щодня росіяни продовжують свої удари по наших містах. Тільки за минулу добу – жорстокі удари по Дніпру, Черкасах, Харкову, Кривому Рогу, Чернігову, Донеччині, Запоріжжю. Тільки у Дніпрі вчора п’ятеро людей були вбиті російським ударом… У Черкасах загинув маленький хлопчик – йому було вісім років… У Запоріжжі від удару по автобусній зупинці теж загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким.

Росія не змінює тактики комбінованих ударів, і треба бути готовими до збиття всіх типів повітряних цілей. Саме тому програма PURL, яка дозволяє нам отримувати необхідні антибалістичні ракети, повинна працювати й надалі. Цими днями ми забезпечили додаткові внески Німеччини та Норвегії в програму. Також є домовленість із Німеччиною щодо ракет PAC-2 для нашої ППО і додаткових пускових для систем IRIS-Т. Є домовленість і з Норвегією щодо посилення нашої ППО. Готуємо нові домовленості і з іншими нашими партнерами. Кожен такий результат гарантує захист тисяч життів українців.

Працюємо і для того, щоб тут, у Європі, ми могли виробляти разом із партнерами всі необхідні системи ППО, ракети до них та кожен із типів дронів, без яких неможлива реальна оборона в сучасній війні. За результатами цього тижня ми забезпечимо Україні можливості додаткового посилення завдяки спільній роботі з європейцями по дронах та по спільному виробництву. На кожен російський удар будуть наші відповіді – наші далекобійні санкції проти агресора, наш внутрішній розвиток системи захисту й наша співпраця з партнерами, які реально цінують життя. Дякую всім, хто допомагає!» – мовиться в коментарі очільника української держави.

