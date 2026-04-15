Голова ізраїльської розвідки (“Моссад”) Девід Барнеа пообіцяв, що служба докладе більше зусиль, щоб повалити уряд Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

За словами Барнеа, Ізраїль не очікував, що його бомбардування іранських військових, ядерних та інфраструктурних об’єктів, що проводиться спільно зі США, буде достатнім для покладення кінця 47-річному правлінню Ірану, керованому клерикалами.

Наша місія ще не завершена. Наше зобов’язання буде виконано лише після того, як цей екстремістський режим буде замінено. Цей режим, який прагне нашого знищення, має зникнути зі світу – сказав керівник “Моссаду”.

За оцінками видання, коментарі Барнеа свідчать про те, що ізраїльтяни все ще бачать серйозну загрозу з боку Ірану, незважаючи на шкоду, завдану його військовому потенціалу приблизно п’ятитижневою кампанією альянсу США та Ізраїлю.

“Промова також може посилити тертя між офіційними особами США та Ірану, у той час як вони прагнуть продовжити режим припинення вогню, який закінчується наступного тижня, та досягти більш постійної мирної угоди”, – резюмують автори.