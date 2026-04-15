Ворог знову атакував Дніпро, на зараз відомо про поранену 29-річну жінку, досі горить адміністративна будівля, є руйнування та пошкодження.

У Черкащині, яка була вночі під дроновою атакою, відомо про постраждалих.

-Важка ніч для Черкащини: росіяни спрямували на область ударні дрони, – написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

-Зокрема, фіксуємо падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі. За попередніми даними, маємо трьох потерпілих. Працюють усі необхідні служби.

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

-Близько пʼятої ранку ворог завдав ударів по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької ОВА. – Внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. На жаль, загинула 74-річна продавчиня кіоску.

Пожежі, що виникали на місцях атак вже ліквідовані.