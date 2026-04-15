Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 313 970 (+1 010) осіб
танків – 11 864 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 390 (+1) од.
артилерійських систем – 40 003 (+50) од.
РСЗВ – 1 736 (+4) од.
засоби ППО – 1 346 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 89 553 (+253) од.
спеціальна техніка – 4 125 (+2) од.
Дані уточнюються.