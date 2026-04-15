Дональд Трамп заявив про завершення воєнної операції проти режиму Ірану. Але він це зробив не голосно і навіть не через свою соцмережу, а мимохідь, відповідаючи на уточнююче питання журналістки Fox News Марії Бартіромо.

Відповідаючи на питання, чи закінчилася війна в Ірані, він сказав, що вона справді вже завершилась.

“Я щойно поспілкувалася з президентом. Він багато говорив про економіку, про війну з Іраном, про НАТО. Одну його фразу наведу окремо. Я сказала йому: ” ви весь час говорите про цю війну так, ніби вона вже в минулому. Вона вже закінчилася?” Він відповів: “Вона закінчилася”, зазначила журналістка Fox News.

Чи ставитися до цієї заяви як до доконаного факту? Хто зна. Зараз світ найбільше цікавить те, що відбувається в Ормузькій протоці. Бо світові ЗМІ повідомляли, що щонайменше один китайський танкер пройшов попри блокаду. Але Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) в мережі Х повідомило, що за першу добу блокади США в Ормузькій протоці жодне судно, яке прямувало з чи до іранских портів не прорвалось через заслін.

“Протягом перших 24 годин жоден корабель не подолав блокаду США , а шість торговельних суден виконали вказівку американських збройних сил розвернутися, щоб знову зайти до іранського порту в Оманській затоці”, – йдеться у повідомленні.

В CENTCOM наголошують, що блокада застосовується неупереджено щодо суден усіх країн, що входять до іранських портів та прибережних районів або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

У командуванні також повідомили, що біля Ормузької протоки знаходяться понад 10 000 американських моряків, морських піхотинців та льотчиків разом із понад десятком військових кораблів та десятками літаків.