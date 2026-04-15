1197 компаній з польськими власниками, що подали фінансову звітність, наразі зареєстровано в Україні за даними Єдиного державного реєстру.

123,01 млрд грн склав дохід найбільших польських компаній в Україні у 2025 році. Це на 20% більше, ніж у 2024 році. Водночас кожна восьма така компанія (загалом їх 146) отримує дохід понад 100 млн грн.

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот, передає Інше ТВ.

Серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія ЛПП Україна, яка управляє відомими брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід сягнув майже 17 млрд грн. Наслідує Радехівський цукор із понад 10 млрд грн.

До топу лідерів також увійшли виробник меблів Модерн-Експо та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.

Водночас деяким компаніям вдалось рекордно збільшити свій дохід. Так, компанія Елгард, яка працює у сфері виробництва електроенергії, наростила свій дохід у 38 разів — з 2,7 млн грн у 2024 році до 104,3 млн грн у 2025-му. Значні темпи також показали компанія СМП, яка займається торгівлею м’ясними продуктами (у 8 разів до 103,7 млн грн доходу) та Кліко Україна, що працює у сфері торгівлі комп’ютерами (у 6,5 рази до 222,2 млн грн.).

Майже третина бізнесів із польськими власниками та доходом 100+ млн грн зареєстрована у Києві — 46 компаній, ще 16 — на Київщині. Наслідує Львівщина — 37 компаній, далі Волинь (11) та Дніпропетровщина (6).

Понад третина польських компаній із доходом понад 100 млн грн працює у сфері оптової торгівлі — 54 бізнеси. Наслідує сфера сільського господарства (8), харчування (7), ІТ та виробництва металевих виробів — по 5 компаній у кожній сфері.

