Творці фільму «Втомлені» представили трейлер стрічки.

Це історія ветеранів Люби (Валерія Ходос) та Андрія (Дмитро Сова), які намагаються подолати травми війни, знаходячи підтримку у своїх почуттях, проте байдужість оточення й власні страхи стають серйозним випробуванням для стосунків. Але навіть після болю є шанс на новий початок і внутрішнє зцілення.

Як повідомляє Українська Кіноакадемія, стрічку створено «Іллєнко Фільм Продакшенс» за підтримки Держкіно України. За дистрибуцію проєкту відповідає FILM.UA Distribution.

Психологічна драма «Втомлені» про пошуки опори в почуттях від режисера Юрія Дуная зʼявиться у прокаті 7 травня.

«У центрі сюжету — не сама війна, а її наслідки для людини: травма, сором за власне тіло та спроба навчитися жити після пережитого. Стосунки Люби та Андрія побудовані на крихкому балансі між підтримкою і внутрішньою руйнацією. Вони намагаються врятувати одне одного, але самі ще не готові до життя поза травмою. Це історія про повільне збирання себе наново, про здатність жити далі, несучи пам’ять про те, що сталося», — розповідає Юрій Дунай.

За фільм «Втомлені» Юрій Дунай отримав спеціальну відзнаку Премії НСКУ імені Сергія Параджанова у 2026 році — «За експеримент та пошук особистої інтонації», а минулого року стрічка завоювала Гран-прі Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

