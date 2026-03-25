24 березня в обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна відкрилася виставка «Художники Миколаївщини — лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка», присвячена 65-річчю заснування цієї престижної державної нагороди у сфері культури.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці музею, передає Інше ТВ.

В експозиції представлені твори видатних митців — лауреатів Національна премія України імені Тараса Шевченка: А. Антонюка, М. Озерного, В. Семерньова, Ю. Стешина, М. Божия. Їхня творчість стала вагомим внеском у розвиток національного мистецтва та формування культурної ідентичності України.

Відкриття виставки — це більше, ніж просто демонстрація картин. Це живий діалог між епохами та художніми традиціями, місце, де минуле звучить сучасно, а мистецтво об’єднує.

Деякі з представлених митців стояли біля витоків створення Миколаївський музей суднобудування і флоту. На виставці вже можна побачити їхні роботи про морську тематику, історію кораблебудування та флоту — невід’ємну частину культурного коду Миколаївщини.

Директор музею Сергій Росляков, наголосив, що кожне відкриття виставки — подія не лише для музею, а й для всього міста, адже це спільне досягнення культурної спільноти та результат творчої праці.

Виставка вже відкрита для відвідувачів і стала справжнім майданчиком культурної взаємодії, що поєднує традиції, історичну пам’ять та сучасне мистецьке мислення.

