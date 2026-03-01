Виставкова зала Миколаївського міського палацу культури і мистецтв 27 лютого стала місцем особливого діалогу — між художницею та глядачем, між небом і землею, між внутрішнім «Я» і безмежжям горизонтів.

Як повідомляє управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради, експозиція вражає не лише кількістю робіт, а й своєю географією та емоційною глибиною. В акварелях – Карпати й Крим, простори рідного Півдня, знайомі й водночас по-новому відкриті пейзажі. Це не просто краєвиди – це зупинені миті присутності, коли думки стихають, а серце починає відчувати тонше.

Ця виставка – про паузу серед щоденної метушні. Про внутрішню тишу. Про світло, яке завжди поруч. Про мистецтво, що об’єднує й підтримує у непрості часи.

Акварелі вже чекають на споглядання, – і кожен, хто завітає, неодмінно знайде у них щось своє.

