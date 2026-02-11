11 лютого у Центральній міській бібліотеці імені М. Кропивницького був презентований виставковий проєкт «Мистецька абетка».

Першою подію проєкту стала виставка художніх виробів «А-кварель», повідомила керівниця Культурно-мистецької асоціації «Арт-спокуса» Валентина Кривцова.

«Мета проєкту – ознайомити глядачів з творчістю талановитих майстрів і художників Миколаєва та області. Відкрити поціновувачам творчості таємниці та особливості окремих видів мистецтва, жанрів, напрямків та технік. Про це і багато іншого розповідатимемо на прикладі художніх виробів митців згідно порядку літер українського алфавіту», – каже Валентина Кривцова.

До експозиції «А-кварель» увійшли роботи двох художниць: заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної з Миколаєва та юної вихованки Первомайської студії «Kat.rina art» Софії Покиньбороди.

У представлених акварельних картинах вдало поєднані риси, характерні багатоколірному живопису та водночас витонченій стриманості графіки.

Софія вперше презентувала нову серію акварельних натюрмортів з полив’яної кераміки “Мовчазні хранителі традицій”, в Тетяна Ульянкіна – квіткові композиції.

Глядачі із захопленням ділилися своїми враженнями, дякували талановитим авторкам картин за можливість доторкнутися до традицій за допомогою цікавого мистецтва акварельного живопису.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року в бібліотеці ім.М.Кропивницького реалізовувався виставковий проєкт “Пори року”.