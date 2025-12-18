17 грудня відбулося відкриття підсумкової виставки художніх виробів проєкту «Пори року», який було організовано в межах ювілейної кампанії до 125-річчя Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького у співпраці з Культурно-мистецькою асоціацією «Арт-спокуса».

Як повідомила керівниця КМА «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, проєкт ставив за мету ознайомити глядачів з творчістю талановитих особистостей Миколаєва та області, в роботах яких яскраво відображено красу нашого краю у різні пори року.

«Протягом року свою творчість презентували 20 митців, а це понад 140 художніх виробів як із сучасних, так і традиційних видів мистецтва. Проєкт у всій красі підкреслив талант провідних художників та майстрів Миколаєва, в також відкрив нові імена творчих особистостей», – зазначила Валентина Кривцова.

До експозиції підсумкової виставки увійшли 35 художні вироби 8 митців Миколаєва та області: Віктора Хізниченка, Світлани Бойкової-Калюжної, Тетяни Веремієнко, заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної, Любові Паранюк, Олександра Рассолова, а також Василя Нікітіна з Врадіївської громади та Алли Бондарєвої з Баштанської громади.

Краса кожного окремого сезону яскраво представлена у живописних пейзажах, колоритних натюрмортах, стриманій графіці та витончених жіночих портретах.

Особливої атмосфери надали виступи ансамблю української пісні “Барви” – музичні вітання нагадали присутнім про наближення свят.

Як повідомляло Інше ТВ, з циклу «Пори року» вже відбулись виставки «Стриманий лютий» , «Тендітний березень», «Ірисовий травень», «Рум’яний червень», «Теплий липень», «Сонячний серпень», «Щедрий вересень» та «Примхливий листопад».