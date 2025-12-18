Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб
танків – 11 432 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од.
артилерійських систем – 35 232 (+27) од.
РСЗВ – 1 573 (+2) од.
засоби ППО – 1 263 (+1) од.
літаків– 432 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од.
крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од.
спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Дані уточнюються.