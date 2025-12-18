Україну сколихнув скандал через бюрократію і емоційну тупість у ПриватБанку. Про ганебну ситуацію розповіла керівниця-засновниця Патронатної служби “Янголи” Олена Толкачова.

«20-річний солдат. На війну пішов у 18. У районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки. Високі ампутації. Ідейний, тримається. Медичний куратор нашої служби привезла його у ПриватБанк відновити картку — на неї мають надійти державні виплати. Телефон із картками був втрачений у бою. Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: візьміть її в руки і потримайте біля обличчя для фото.

У людини немає рук. Немає рук — немає картки. Тримати картку іншій людині «не можна». Єдина «альтернатива» від банку — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора.

Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук. Соромно було комусь? Шукали рішення? Проявили людяність?

Ні. Процедури важливіші за людину, яка за них воювала.

Поранений вирішив чекати на протез руки. Місяці. Можливо рік. Без грошей, які держава йому винна.

Ми це так не залишимо. Держава, банки й бюрократія мають повернутися обличчям до війська. Бо інакше — це зрада, а не просто ідіотизм».

Звичайно, після шаленого розголосу у Приватбанку відреагували: «Ситуація із неналежним наданням послуг ветерану у Києві є неприпустимою. Ми вже зʼясовуємо як це могло статися й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому».

Відреагував і Голова Національного банку України Андрій Пишний: «Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути.

І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного — не буде.

Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас».

Це, звичайно, не хороший кінець історії, бо тут про хороше не йдеться, але принаймні реакція правильна і швидка.