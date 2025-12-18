Окупанти завдавали ударів різними видами БпЛА.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 18 грудня, передає Інше ТВ.

Так, уночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок чого відбулось знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Станом на зараз більшість споживачів заживлені, енергетики продовжують роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Ввечері 17 грудня ворог атакував Миколаїв ударним дроном (попередньо – БпЛА типу «Молнія»). Внаслідок чого пошкоджено вікна двох багатоквартирних будинків, автобус, легкову машину та газову мережу. Постраждалих немає.

Крім цього, вчора ворог пʼять разів атакував FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади, а також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Внаслідок чого в с. Лимани пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.