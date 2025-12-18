Кабінет міністрів збільшив обсяги державної компенсації вартості для протезів та ортезів і передбачив доступ дітей до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії. Крім того, люди з інвалідністю зможуть тепер отримати компенсацію за переобладнання свого авто.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

-Ухвалили на засіданні уряду низку рішень для підтримки людей з інвалідністю. Важливі рішення для забезпечення мобільності.

1. Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля.

Компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини — незалежно від того, нове воно чи вживане.

Як це працюватиме:

Людина переобладнує авто, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами.

Заявка на компенсацію подається до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет на вебпорталі Мінсоцполітики, а також через Дію.

Рішення про виплату ухвалюється за 3 робочих дні, а кошти буде зараховано впродовж 10 робочих днів після надходження на рахунки Фонду.

Сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 грн. На наступний рік передбачено фінансування близько 30 млн грн.

Раніше подібне рішення ми ухвалили для ветеранів.

2. Підвищуємо доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії.

Що саме змінюється:

Збільшено обсяги державної компенсації вартості – встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів.

Вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) — раніше діти ними не забезпечувалися.

Врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до 3–5 разів на рік через швидкий ріст дитини.

Для дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.

Важливо: алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено — він і далі регулюється постановою КМУ №321.

Як отримати:

Подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн — разом із потрібними документами. Далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого Фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію.

Отримавши підтвердження від Фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб.

Заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення Фонду.