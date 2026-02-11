-У нас вийде закінчити бойові дії до літа, якщо буде бажання не тільки з української сторони, але і з боку РФ, – сказав президент Зеленський.

Він зазначив, що поетапність цього процесу залежить від гарантій безпеки. Підписання цієї угоди залежить від США. Але важливою є і економічна стійкість.

-Якщо ці дві речі у нас є, ми йдемо до 20-пунктного плану. Ми знаходимо кроки назустріч тих чи інших можливих рішень щодо частини Донецької області. В питаннях територій у нас погляди різні, – сказав Зеленський.



Відповідаючи на питання про Мюнхенську конференцію, президент зазначив, що ще нре знає, чи буде там.

-У мене кожного дня змінюється ситуація в державі. Я проводжу енергетичні селектори, і вночі у мене є комунікації, якщо у нас сильні удари. І зранку відповідні переговори з усіма очільниками областей, громадами… Залежить від ситуації в Україні. Якщо вийде – то я буду на Мюнхенській безпековій конференції, – зазначив він.

Зеленський також сказав. що у нього вже заплановані там зустрічі з Мерцем і Макроном, але якщо його не буде. партнери сприймуть це з розумінням.