Випадок трапився ще в січні, але відомо про нього стало тільки зараз.

Як повідомляє Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, 18 січня 2026 року безпритульний собака наніс укушені рани мешканцю м. Південноукраїнськ біля блок-посту на виїзді з м. Південноукраїнськ. Потім загиблого собаку було виявлено на прилеглій території біля виправної колонії №83 селище Костянтинівка.

Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу випробувальною лабораторією Миколаївської державної регіональної лабораторії Держпродспоживслужби від 06.02.2026 р. № 000046 п.м./26 виявлено по біопробі вірус сказу в патматеріалі від безпритульної собаки.

Потерпілий звернувся до медичної установи для отримання медичної допомоги та проходження лікування.

9 лютого 2026 року засіданням ДНПК при Вознесенській районній військовій адміністрації оголошено неблагополучним пунктом по сказу прилеглу територію біля селища Костянтинівка Південноукраїнської міської ради та запроваджено карантинні обмеження.

