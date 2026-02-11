У Синельниковському районі під ударами окупантів опинилися Роздорська, Покровська, Васильківська та Богинівська громади. Виникли пожежі. Зруйновані два приватні будинки.

Як повідомили в ДСНС України, рятувальники дістали з-під завалів пораненого чоловіка. Постраждали також дві жінки.

На жаль, 4 людей загинули — надзвичайники деблокували їхні тіла з-під завалів.

На Нікопольщині під ударами були м. Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені лікарня, житлові будинки, автівки та знищений автобус.

