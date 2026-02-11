Зеленський не має наміру оголошувати про вибори 24 лютого. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання в чаті ОП.

«Перший раз чую» – сказав він про статтю FT щодо оголошення дати виборів та референдуму 24 лютого.

«Питання виборів підіймають ті, чи інші партнери. Україна сама ніколи не підіймала, але, безумовно, ми готові до виборів, я казав. Це дуже просто зробити. Зробіть сease-fire — будуть вибори. Тобто, це питання безпеки».

Президент також зазначив, що США підіймали питання виборів, але «не погрожували відмовитись від своїх гарантій безпеки».

Зеленський ще раз підтвердив, що переговорів ні в Москві, ні в Мінську не буде.

-Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримати пропозиції США, Америки, зустрічатись на будь-яких територіях Америки, Європи, нейтральній країні —будь-яких держав, окрім РФ і Білорусі. Білорусь — бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році.

За його словами, РФ ще не відповіла щодо місця майбутніх переговорів. США запропонували провести зустріч наступного тижня в Маямі. Україна одразу підтвердила готовність. Водночас, за його словами, Росія поки вагається — йдеться або про зустріч у США, або знову на Близькому Сході.

– Нам усе одно — чи в Маямі, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат, – сказав Зеленський.