Миколаївська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно командира танка та механіка-водія танкового батальйону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади зс рф за фактами жорстокого поводження з цивільними та незаконного заволодіння майном.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Слідством встановлено, що на початку квітня 2022 року в одному із сіл Снігурівської громади один із обвинувачених — механік-водій танка — з метою залякування місцевого жителя здійснив щонайменше три постріли над його головою та погрожував убивством. Чоловік лише прийшов перевірити збереження свого майна на складі.

У другій половині квітня 2022 року обвинувачені змусили іншого місцевого мешканця вручну розвантажувати та завантажувати зерно без використання будь-яких інструментів. Чоловік працював у спеку, без укриття від сонця, без води та їжі. Це тривало з квітня по жовтень 2022 року. Військові били його прикладом автомата та гасили недопалки об його руку.

У травні 2022 року командир танка разом з іншим військовим зламав замок гаража місцевого жителя та викрав легковий причіп. Вони заволоділи ним без жодної військової необхідності та використали на власний розсуд.

Наприкінці серпня 2022 року механік-водій танка побив іншого місцевого мешканця. У результаті потерпілий отримав садна на обличчі та перелом ребра.

На підставі зібраних доказів дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — як інше порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також жорстоке поводження з цивільним населенням.

Міжнародне гуманітарне право забороняє катування, жорстоке поводження з цивільними та незаконне захоплення майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Миколаївській області.

