Протягом лютого 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 30000 повітряних цілей.

Про це сьогодні, 1 березня 2026 року, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зокрема серед знешкодженого:

▪️ 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал”;

▪️ 10 крилатих ракет “Калібр”;

▪️87 крилатих ракет Х-101;

▪️ 7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

▪️ 12 крилатих ракет “Іскандер-К”

▪️ 35 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

▪️8 протикорабельних ракет “Циркон”

▪️ 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

▪️ 3238 ударних БпЛА типу Shahed;

▪️ 682 розвідувальних БпЛА;

▪️ 26008 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж лютого здійснено 576 літаковильотів, зокрема близько 398 – на винищувальне авіаційне прикриття; понад 112 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як повідомляло Інше ТВ, Цієї зими росіяни атакували Україну 14,5 тис. КАБами, 738 ракетами і майже 19 тис. ударних дронів – Зеленський