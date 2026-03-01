Цієї зими росіяни атакували Україну 14,5 тис. КАБами, 738 ракетами і майже 19 тис. ударних дронів. Цього тижня окупанти застосували проти українців понад 1720 ударних дронів, майже 1300 КАБів і більш ніж 100 ракет.

Про це сьогодні, 1 березня, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Українці живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї. Лише за останній тиждень зими понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіаційних бомб і більш ніж 100 ракет різних типів застосувала Росія проти України.

Але попри все українці пройшли цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі. За три місяці зими понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів, із яких більшість – це російсько-іранські «шахеди», росіяни випустили проти наших людей. Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході.

Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини. Я дякую всім, хто допомагає Україні захищатися і зберігати життя», – йдеться в повідомленні Президента.

