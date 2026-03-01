Біля оманського півострова Мусандам під удар потрапив нафтовий танкер із 20 членами екіпажу на борту. Чотири особи отримали поранення.

Про це інформує Еuronews, передає Інше ТВ.

Центр безпеки на морі Омана повідомив, що в неділю вранці нафтовий танкер Skylight під прапором Республіки Палау був атакований приблизно за п’ять морських миль (9,26 км) на північ від порту Хасаб в Ормузькій протоці.

У заяві, опублікованій на сайті X, влада Омана підтвердила, що на борту перебували 20 членів екіпажу, у тому числі 15 осіб з індійським громадянством і 5 осіб з іранським громадянством, і всі вони були евакуйовані.

За попередньою інформацією, щонайменше чотири особи отримали поранення, їм надається медична допомога.

Хто саме напав на судно, поки що не відомо. Інцидент стався після того, як оманський порт Дукма зазнав атаки іранського безпілотника, є один потерпілий.

Країна виступала посередником між Тегераном і Вашингтоном на нещодавніх переговорах щодо ядерної програми.

