Напади США та Ізраїлю на Іран неприйнятні.

Про це заявило в неділю Міністерство закордонних справ Китаю, закликавши до негайного припинення вогню та поновлення переговорів для запобігання розширенню регіонального конфлікту, пише ERR.ee.

“Напад і вбивство верховного лідера Ірану є грубим порушенням суверенітету та безпеки Ірану. Він зневажає цілі та принципи Статуту ООН та основні норми міжнародних відносин”, – йдеться у заяві китайського МЗС.

“Китай рішуче виступає проти цього та засуджує його. Ми закликаємо негайно припинити військові операції, не допускати подальшої ескалації напруженої ситуації та спільними зусиллями підтримувати мир та стабільність на Близькому Сході та в усьому світі”, – зазначає МЗС Китаю.

Росія та Північна Корея також засудили американо-ізраїльський удар по Ірану. Зі схожими заявами в неділю виступили і партнери Ірану з антиамериканської коаліції, торгівлі зброєю та підсанкційною нафтою.

Як повідомляло Інше ТВ 24 лютого, Іран і Китай близькі до угоди щодо купівлі надзвукових протикорабельних ракет. Чи вдарить Трамп першим?

Також повідомлялося Путін заявив, що Хаменеї вбили “з порушенням моралі і міжнародного права”