Ворог продовжує бити по Херсону. За сьогодні війська рф завдали кількох артилерійських ударів по Корабельному району. Під прицілом були житлові квартали мікрорайону «Шуменський».

Внаслідок артилерійського обстрілу, який відбувся близько 13-ої години, не сумісні із життям травми отримали четверо мирних жителів, повідомляє Національна поліція України.

Двоє жінок віком 77 років загинули на місці біля під’їзду одного з будинків.

Згодом у лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за їх життя, однак отримані поранення виявилися смертельними.