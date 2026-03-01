У понеділок, 2 березня, погода в Україні особливо не зміниться. У більшості областей буде без істотних опадів, водночас на заході, зокрема, на Вінниччині буде невеликий дощ. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Найближчої ночі передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Завтра вдень найтепліше буде у південній частині України, +9+13 градусів. Трохи посвіжіє порівняно із сьогоднішнім днем у західних областях, очікується завтра +4+9 градусів. У східних областях від +6 на Харківщині через +7 на Луганщині до +10 на Донеччині. У центральній частині очікується +6+10 градусів. На півночі України 2-го березня передбачається +3+6 градусів – зазначила Діденко.

Водночас у Києві не очікується жодних опадів. Вночі температура повітря становитиме близько нуля, вдень до +5 градусів.