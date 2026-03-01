27 лютого 2026 року в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася урочиста церемонія нагородження учасників, лауреатів і переможців першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2026».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці МОІППО, передає Інше ТВ.

Цьогоріч 21 найкращий освітянин області змагався в номінаціях: «Англійська мова», «Громадянська освіта», «Математика», «Початкова освіта».

Конкурс став не лише професійним випробуванням, а й потужним майданчиком для обміну досвідом, презентації авторських методик, сучасних підходів до навчання, ефективних освітніх практик. Педагоги продемонстрували високий рівень педагогічної майстерності, креативність, цифрову грамотність і вміння працювати з дітьми в умовах сучасних викликів.

Протягом конкурсних випробувань учителі проводили відкриті уроки, презентували власні освітні проєкти, ділилися практичними напрацюваннями та доводили, що українська школа – це простір розвитку, партнерства й довіри.

Переможцями першого туру конкурсу «Учитель року – 2026» стали:

Номінація «Англійська мова» – Шпак Олена Володимирівна, учитель Миколаївського ліцею № 9 Миколаївської міської ради;

Номінація «Громадянська освіта» – Гладун Віталій Вікторович, учитель Миколаївської гімназії № 36 Миколаївської міської ради;

Номінація «Математика» – Боєва Ірина Олександрівна, учитель Миколаївського ліцею № 42 Миколаївської міської ради;

Номінація «Початкова освіта» – Гончаренко Альона Володимирівна, учитель Південноукраїнського ліцею № 1 імені Захисників Вітчизни Південноукраїнської міської ради.

Переможці першого туру представлятимуть область на всеукраїнському рівні, гідно презентуючи педагогічну спільноту Миколаївщини.

