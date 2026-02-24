Іран близький до укладення угоди з Китаєм щодо закупівлі протикорабельних крилатих ракет, повідомляють шість осіб, обізнаних з переговорами, саме тоді, коли Сполучені Штати розгортають величезні військово-морські сили поблизу іранського узбережжя перед можливими ударами по Ісламській Республіці, повідомляє Reuters.

Угода щодо ракет CM-302 китайського виробництва близька до завершення, хоча дата поставки ще не узгоджена, повідомили джерела. Надзвукові ракети мають дальність польоту близько 290 кілометрів і призначені для уникнення корабельних оборонних споруд, летячи низько та швидко. Їх розгортання значно посилить ударні можливості Ірану та становитиме загрозу для військово-морських сил США в регіоні, заявили два експерти з питань зброї.



Переговори з Китаєм щодо купівлі систем ракетного озброєння, які розпочалися щонайменше два роки тому, різко прискорилися після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, повідомляють шість осіб, обізнаних з переговорами, включаючи трьох чиновників, яких проінструктував іранський уряд, а також трьох співробітників служби безпеки. Коли переговори минулого літа вступили у завершальну стадію, високопосадовці іранської армії та уряду відвідали Китай, зокрема Масуд Ораеї, заступник міністра оборони Ірану, за словами двох представників служби безпеки. Про візит Ораеї раніше не повідомлялося.

«Це повністю змінить правила гри, якщо Іран матиме надзвукову здатність атакувати кораблі в цьому районі», — сказав Денні Цітринович, колишній офіцер ізраїльської розвідки, а нині старший дослідник з питань Ірану в аналітичному центрі Інституту досліджень національної безпеки Ізраїлю. «Ці ракети дуже важко перехопити».



Reuters не змогло визначити, скільки ракет було задіяно в потенційній угоді, скільки Іран погодився заплатити, або чи Китай підтримає угоду зараз, враховуючи підвищену напруженість у регіоні.

«Іран має військові та безпекові угоди зі своїми союзниками, і зараз саме час скористатися цими угодами», — сказав Reuters чиновник Міністерства закордонних справ Ірану.

У коментарі, надісланому після публікації, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що йому невідомо про переговори про потенційний продаж ракет, про які повідомляло Reuters. Міністерство оборони Китаю не відповіло на запит про коментар.

Білий дім не коментував безпосередньо переговори між Іраном та Китаєм щодо ракетної системи на запит агентства Reuters. Президент США Дональд Трамп чітко заявив, що «або ми укладемо угоду, або нам доведеться зробити щось дуже жорстке, як минулого разу», – заявив чиновник Білого дому, маючи на увазі нинішнє протистояння з Іраном.

Ці ракети будуть одними з найсучасніших військових видів техніки, які Китай передасть Ірану, і не підкорятимуться ембарго Організації Об’єднаних Націй на постачання зброї, яке вперше було запроваджено у 2006 році. Санкції були призупинені у 2015 році в рамках ядерної угоди зі США та їхніми союзниками, а потім знову запроваджені у вересні минулого року.

ЗБИРАЮТЬСЯ ВІЙСЬКА США ПОБЛИЗУ ІРАНУ

Потенційний продаж підкреслить поглиблення військових зв’язків між Китаєм та Іраном у момент загострення регіональної напруженості, ускладнюючи зусилля США щодо стримування ракетної програми Ірану та обмеження його ядерної діяльності. Це також сигналізуватиме про зростаючу готовність Китаю заявити про себе в регіоні, де довгий час домінувала військова міць США.

Китай, Іран та Росія щорічно проводять спільні військово-морські навчання, а минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох китайських компаній за постачання хімічних прекурсорів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану для використання в його програмі балістичних ракет. Китай відкинув ці звинувачення, заявивши, що йому невідомі випадки, згадані в санкціях, і що він суворо дотримується експортного контролю за продукцією подвійного використання.

Під час прийняття президента Ірану Масуда Пезешкіана на військовому параді в Пекіні у вересні президент Китаю Сі Цзіньпін заявив іранському лідеру, що «Китай підтримує Іран у захисті суверенітету, територіальної цілісності та національної гідності».

Китай приєднався до Росії та Ірану у спільному листі 18 жовтня, заявивши, що, на їхню думку, рішення про поновлення санкцій було помилковим.

«Іран став полем битви між США» з одного боку та Росією та Китаєм з іншого, сказав один з чиновників, якого уряд Ірану проінформував про переговори щодо ракет.

Угода відбулася в той час, коли США збирають армаду в межах досяжності Ірану, включаючи авіаносець USS Abraham Lincoln та його ударну групу. ВМС США «Джеральд Р. Форд» та його ескорт також прямують до регіону. Два кораблі разом можуть перевозити понад 5000 осіб особового складу та 150 літаків.

«Китай не хоче бачити прозахідний режим в Ірані», — сказав Цітринович, ізраїльський спеціаліст з питань Ірану. «Це буде загрозою їхнім інтересам. Вони сподіваються, що цей режим залишиться».