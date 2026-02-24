Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Володимиром Лященком розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до 28-річного мешканця міста, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, перебаченого ч.2 ст.342 КК України.

Чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваного, який рухався за кермом автомобіля по пр.Центральному в бік вул. 3 Слобідська, за порушення ПДР зупинив екіпаж патрульної поліції, повідомили в пресслужбі Центрального районного суду.

У ході перевірки поліцейські встановили, що останній перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини. Йому було запропоновано проїхати до Військової служби правопорядку.

Чоловік відмовився та дістав з кишені предмет схожий на ніж, після чого, незважаючи на попередження патрульних про застосування вогнепальної зброї, почав тікати і забіг до супермаркету, розташованого поблизу перехрестя пр.Центрального та вул. 3 Слобідська. При цьому, він продовжував тримати ніж в руках.

Згодом на допомогу прибув ще один екіпаж патрульної поліції.

Чоловік чинив активний опір та наніс одному з поліцейських удар ножем в ліве передпліччя, розрізавши формений одяг та спричинивши тілесне ушкодження.

В подальшому, на місце прибув ще екіпаж патрульної поліції та екіпаж спеціального підрозділу ТОР.

Підозрювваний намагався переховуватись в складських приміщеннях, проте, після застосування газового балончика його було затримано.

Прокурор у судовому засіданні просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з урахуванням тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та обгрунтованості підозри.

Захисник та підозрюваний просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, оскільки останній працює.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Володимир Лященко постановив застосувати до підозрюваного найсуворішу міру запобіжного заходу, передбачену за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме цілодобовий домашній арешт.

Довідково: кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.342 КК України відноситься до категорії нетяжких. За нього передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до чотирьох років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.