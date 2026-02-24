Головним управлінням статистики узагальнені результати діяльності підприємств Миколаївської області у сфері зовнішньої торгівлі послугами за підсумками 2025 року.

У звітному році обсяг експорту послуг склав 45,3 млн.дол. США, що на 25,9% менше ніж у 2024 році, імпорту – 15,7 млн.дол (на 6,7% менше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 29,6 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 81 країни світу.

У структурі експорту переважали транспортні послуги (59,8% від загального обсягу) та ділові послуги (23,6%). Переважну більшість послуг спрямовано до Нідерландів, США, Мальти, Маршаллових островів та Швейцарії.

Імпортувалися переважно транспортні послуги (42%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (14,8%), ділові послуги (14,7%) та послуги, пов’язані з подорожами (14,4%). Найбільше послуг одержано з Данії, США, Туреччини та Естонії.