У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника.

Про уражені об’єкти повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, 24 лютого 2026 року уражено реактивну систему залпового вогню “Ураган” противника (у районі н.п. Любимівка ТОТ Запорізької області).

Також у районі н.п. Кацивелі (АР Крим) уражено район зосередження живої сили ворога.

23 лютого уражено райони зосередження живої сили противника: у районах н.п. Торське (ТОТ Донецької області), н.п. Староукраїнка та Новомиколаївка (ТОТ Запорізької області), та тимчасово окупований н.п. Березове Дніпропетровської області.

Окрім того, в той же день у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс “Бук-М1”.

Ракети ATACMS у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.

Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру “Рубікон” (район н.п. Василівка, ТОТ Запорізької області).

Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ – пункт управління БпЛА.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

