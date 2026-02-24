Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не має наміру вдаватися до якихось дій у відповідь на заяви з боку надзвичайного та повноважного посла України у Великій Британії, ексголовнокомандувача ЗСУ (2021-2024) Валерія Залужного, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Я чув її (критику з боку Залужного – ІФ-У)… Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна”, – сказав Зеленський в інтерв’ю Асоціації суспільного мовлення Німеччини (ARD).

На питання, чи Залужний залишиться на своїй посаді посла, президент відповів: “Звичайно!”. “Чи склалося враження, що я хотів його звільнити?”, – додав президент.

На інше питання, чи розцінює він критику з боку ексголовнокомандуючого як початок виборчої кампанії, Зеленський сказав: “Не знаю, запитайте його”.

Коментуючи звинувачення у помилках під час планування контрнаступу, президент сказав: “Усі знають мою відповідь на ці питання: я не хочу зараз гратися в політику”. “Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона воювала проти Росії на різних етапах війни, протягом усіх цих років. Більше нічого сказати не можу. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Вона мене особливо не цікавить”, – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, 18 лютого Залужний вперше висловився про “глибокі розбіжності” та “напружені відносини” між ним та Зеленським. “Напруженість виникла незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, і між двома чоловіками часто спалахували суперечки щодо того, як найкраще захищати країну… Напружені відносини досягли апогею пізніше того ж року, коли десятки агентів внутрішньої розвідки України провели рейд в його офісі”, – сказав Залужний в інтерв’ю.

Зеленський відповів, що на сьогодні “дуже не гарно” обговорювати деталі, про які говорив Залужний. “Ніхто з цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію”, – сказав він, додавши, що не спілкувався з Залужним після публікації його інтерв’ю. Говорячи про політичні амбіції ексголовнокомандувача ЗСУ, президент зазначив, що “треба фокусуватися на інших речах”, бо в Україні йде війна “і ми повинні її гідно закінчити”.

Як повідомляло ІншеТВ, «А не зарано?», – Зеленський вперше прокоментував одкровення і звинувачення Залужного (ВІДЕО)

Також вчора Залужний заявив: “Дуже погано, коли внутрішня політика України виходить на міжнародний рівень”