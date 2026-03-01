Аятоллу Хаменеї знищили «з цинічним порушенням усіх норм людської моралі і міжнародних прав».

Так президент РФ висловив співчуття президенту Ірана Масуду Пезешкіану, яке опублікована на сайті Кремля.

Росія не є надійним союзником, падіння Володимира Путіна неминуче, – заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них”, – написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами ця динаміка доводить три речі.

“По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається. По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає”, – зазначив міністр.

“По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча”, – резюмував Сибіга.