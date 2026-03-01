Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

Про це пише The Independent.

«Ми майже впевнені, що вони не були спрямовані на наші бази», – сказав Джон Гілі.

Але він додав, що «це показує, наскільки невибірковою» є іранська відповідь.

Він також зазначив, що 300 британських військовослужбовців перебували поблизу цілей у Бахрейні.

«Деякі з них перебували за кілька сотень ярдів від ракетних ударів», – повідомив він.

Це сталося після того, як США та Ізраїль завдали серії ракетних ударів по Ірану в рамках превентивних дій, знищивши військову інфраструктуру та керівництво країни, включаючи Верховного лідера аятолу Хаменеї.

В інтерв’ю Тревору Філліпсу на Sky News пан Гілі додав: «Мало хто оплакуватиме смерть аятоли».

Зараз його більше турбують наслідки нападів на Іран у ширшому регіоні.

Він згадав про 20 терористичних акцій на вулицях Великої Британії, організованих Іраном, загибель десятків тисяч власних громадян та постачання Росії 50 000 безпілотників для нападу на Україну.

«Не помиляйтеся, що це режим, який переслідує інші країни і якому ніколи не можна дозволити мати ядерну зброю».

Пан Гілі відмовився коментувати, чи були американо-ізраїльські удари по Ірану законними.

На повторне запитання, чи були дії США законними, він відповів: «Це мають викласти та пояснити США. Це не моя справа, як міністра оборони Великої Британії, я тут, щоб говорити від імені Великої Британії.

«Я можу говорити від імені нашої дуже активної участі в скоординованій обороні в регіоні».

Він зазначив, що «все, що робить Велика Британія, відповідає міжнародному праву».

Але пан Гілі також відмовився сказати, чи може Велика Британія бути втягнута в приєднання до США та Ізраїлю в прямих операціях проти Ірану.

Описуючи операції Великої Британії, пан Гілі сказав: «Коли наші британські літаки літають з Катару, вони захищають від будь-яких ракет або безпілотників, спрямованих на Катар.

«Коли вони літають з Кіпру, вони роблять те саме для Кіпру.

Але, звичайно, коли наші літаки в повітрі і вони бачать щось, ракети чи дрони, спрямовані на інші країни, вони їх збивають.

Тож, коли я говорю про те, що Велика Британія відіграє роль у зміцненні регіональної стабільності в рамках скоординованих регіональних оборонних операцій, саме це я маю на увазі».