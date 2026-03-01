Після смерті верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у країні призначено тимчасове керівництво. Тимчасовим верховним лідером став високопоставлений священнослужитель Аліреза Арафі.

Про це повідомило іранське агентство ISNA, передає «Слово і Діло».

Аліреза Арафі увійшов до складу тимчасової ради керівництва, що виконуватиме обов’язки верховного лідера до обрання постійного очільника. До ради також увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї.

Зазначимо, що масовані авіаудари призвели також до ліквідації верхівки Корпус вартових ісламської революції, зокрема загинув головнокомандувач генерал Мохаммад Пакпур. Новим очільником КВІР призначили Ахмада Вахіді.

