США та Ізраїль завдали дійсно масштабних ударів по низці об’єктів в Ірані, але й той, схоже, мав чим відповісти – питання в тому, наскільки результативними були удари двох сторін.

Про це пише Defence Express

Сполучені Штати та Ізраїль у суботу вранці, 28 лютого, розпочали масштабну операцію проти Ірану, метою якого є повалення іранського режиму, а також, як наголосив американський президент Дональд Трамп, знищення загрози у контексті розвитку ядерної програми цієї країни.

Атаку на Іран сторони планували вже декілька місяців, а два тижні тому визначилися із датою ударів – причому очільник комітету Сенату США з питань збройних сил сенатор Джек Рід заявив, що Конгрес не був заздалегідь попереджений адміністрацією США про початок операції .

Хоча були всі публічні ознаки її скорого початку включно із тим, що днем раніше атомний авіаносець США Ford зайняв позицію для удару по Ірану. До речі, не виключено, що операція затрималась на день-два через те, що американський авіаносець прибув у регіон із затримкою через проблеми з туалетами.

Операція проти Ірану почалася рано вранці із атаки поки що неназваної кількості засобів по сотнях об’єктів – лише винищувачі ЦАХАЛу атакували близько 500 військовий цілей в Ірані, ізраїльські ЗМІ кажуть про найбільший удар в історії повітряних сил країни по Ірану із залученням близько 200 винищувачів.

Загалом для Ізраїлю та США цілі були як суто військові (пускові ракетних комплексів, радіолокаційні станції, засоби ППО тощо), а також країни схоже, були зосереджені на знищенні “верхівки” іранського режиму.

Наприклад, було знищено резиденцію аятоли Алі Хаменеї в Тегерані, про що свідчить оприлюднене супутникове зображення, а ізраїльські ЗМІ повідомляли про ліквідацію самого Хаменеї. Також є інформація про знищення очільника оборонного відомства країни Аміра Насірзаде та командувача КВІР генерала Мохммада Пакпур.

Варто відзначити, що Іран зрозуміло готувався до ймовірної атаки, хоча, можливо, очікував ударів на день-два пізніше або ж очікував атаку саме вночі, коли вона була здійснена доволі нетипово – рано вранці.

В будь-якому випадку, вже за декілька годин після атаки США та Ізраїлю, іранські балістичні ракети полетіли до Ізраїлю, який превентивно оголосив про повітряну тривогу.

Водночас ще зранку ЦАХАЛ оприлюднив кадри їхніх ударів по пускових установках балістичних ракет Ірану, тож можна обережно припустити, що останні діяли дещо поспіхом.

Але план в Ірану був у будь-якому випадку, бо крім Ізраїлю, Іран атакував “Шахедами” та ракетами, у тому числі й балістичними, низку військових об’єктів США у регіоні – йдеться про бази американського війська у Кувейті, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, а також у Бахрейні.

В Бахрейні була уражена база 5-го флоту США, щоправда, повідомлялося (без офіційного підтвердження), що вона була евакуйована декілька днів тому. Також оприлюднені кадри ураження “Шахедом” радіопрозорого куполу радіолокаційної станції.

Крім того, Іран уразив низку цивільних об'єктів, зокрема міжнародний аеропорт Кувейту. Є постраждалі та загиблі від іранських ударів у різних країнах.

Станом на зараз важко оцінити, наскільки у сьогоднішніх ударах США та Ізраїль наблизилися до так званого знищення іранського режиму, а про якісь бодай проміжні результати можна буде говорити щонайменше за декілька днів – принаймні, у США казали, що будуть завдавати ударів по Ірану не один день.

Водночас американське військо може зіштовхнутися з іншою проблемою – нестачею ракет для систем протиповітряної оборони, бо, як повідомляли західні ЗМІ, річний запас може бути використаний за декілька днів. Зрештою, у цьому контексті ми вже аналізували про те, що удар США по Ірану призведе до ще більшого дефіциту зенітних ракет до Patriot та APKWS проти “Шахедів”.