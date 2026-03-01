Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві внаслідок атаки дронів постраждала жінка, пошкоджені будинки та авто.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич показав наслідки вчорашньої атаки, передає Інше ТВ.

«Минулої доби ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed-131/136». Є пошкодження у житловому секторі. Всі необхідні комунальні служби вже працюють на місцях. Працівники КП «Пілот» закривають вибиті вікна, ремонтують покрівлі. Паралельно триває обстеження будинків, щоб зафіксувати всі пошкодження. Роботи триватимуть стільки, скільки потрібно, щоб допомогти людям і навести лад», – зазначив він.

Мер закликав містян, чиє житло постраждало після 23 лютого 2023 року, звертатися до управління державного архітектурно-будівельного контролю ММР.

Подати заяву можна: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/8, dabimk@mkrada.gov.ua