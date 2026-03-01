У Миколаєві завершилась справа про корупційну схему у комунальному підприємстві “ГДМБ”, що призвела до багатомільйонних збитків для міського бюджету.

За даними кримінального провадження, колишній директор КП Олександр Урсолов та його спільники організували схему завищення цін під час закупівель LED-світильників для міста, отримавши незаконну вигоду для себе та підконтрольних приватних компаній.

Центр публічних розслідувань з’ясував деталі справи з посиланням на вирок Заводського районного суду.

За матеріалами кримінального провадження, у лютому 2023 року директор КП “ГДМБ” розробив злочинний план, метою якого було зловживання службовим становищем для отримання неправомірної вигоди. Він використав службове становище, щоб забезпечити перемогу на торгах обраним підприємствам, укладати та виконувати договори поставки LED-світильників за завищеними цінами, а різницю між реальною вартістю товару та ціною договору отримувати грошима.

У квітні 2023 року директор повідомив свого спільника про плани використати підконтрольне підприємство – ТОВ “Променергоснаб” – для участі у процедурі закупівлі 6019 одиниць світильників та отримання “відкату”. Для контролю за виконанням договору залучили менеджера низки підприємств, пов’язаних зі спільником. Усі троє надали добровільну згоду стати пособниками злочину.

За даними слідства, у травні 2023 року директор КП “ГДМБ” разом зі спільниками забезпечив надходження трьох комерційних пропозицій від пов’язаних компаній – ТОВ “Променергоснаб”, ПП “Светолюкс-Николаев” та ТОВ “Торговий Дім “Ватра-Дніпро” – із завищеними цінами. На основі цих пропозицій сформовали очікувану вартість закупівлі на рівні 47,6 мільйона гривень.

Тендер було опубліковано на майданчику Prozorro. 15 травня відбулося розкриття тендерних пропозицій, а 18 травня переможцем визначено ТОВ “Променергоснаб”. У період із 27 червня по 28 жовтня КП перерахувало компанії 44,7 мільйона гривень.

Експерти встановили, що реальна вартість світильників була завищена на понад 3,8 мльйона гривень. Таким чином, саме ця сума стала “відкатом” для Урсолова та його пособників.

Для наступної закупівлі він також організував надходження комерційних пропозицій від ТОВ “Променергоснаб”, ТОВ “Торнадо-А” та ТОВ “Шредер” із завищеними цінами. На основі цих пропозицій очікувана вартість закупівлі становила 27,9 мільйона гривень.

Переможцем знову стало ТОВ “Променергоснаб”, а за договором перераховали 26,2 мільйона гривень. В цьому випадку завищення вартості склало понад 2,4 мільйона гривень

Таким чином, у межах обох тендерів директор та його пособники отримали незаконну вигоду через завищення цін на світильники. Загальна шкода територіальній громаді Миколаєва склала понад 6,2 мільйона гривень.

Усі дії учасників схеми відбувалися всупереч інтересам служби та були ретельно сплановані: від формування технічних вимог до вибору переможців торгів і контролю за виконанням договорів.

29 грудня 2025 року Миколаївський суд затвердив угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими.

Один із обвинувачених отримав покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з 2 роками заборони займатися державними закупівлями та штрафом 17 000 гривень, але був звільнений від відбування основного покарання з іспитовим строком 1 рік. Він зобов’язаний передати військовій частині 2 зарядні станції EcoFlow DELTA Pro 3.

Інший обвинувачений отримав аналогічне покарання та зобов’язаний передати 3 наземні станції керування FPV T-Bone 5.

Ще один обвинувачений також отримав 4 роки позбавлення волі, 2 роки заборони на діяльність у сфері закупівель та штраф 17 тисяч гривень, з іспитовим строком 1 рік, і зобов’язаний передати 2 наземні станції FPV T-Bone 5 та 1 зарядну станцію Oukitel BP2000E PRO.

Втім, усіх обвинувачених звільнили від відбування покарання з випробуванням. Також скасували арешти на майно обвинувачених, включно з корпоративними правами, житловими будинками та транспортними засобами.

