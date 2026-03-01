Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з різкою критикою військової операції проти Тегерана, звинувативши чинного президента у нехтуванні життями американських військовослужбовців. Про це пише УНН.

У своїй заяві у соціальній мережі Х вона наголосила, що подібні дії підривають міжнародне становище Сполучених Штатів та створюють хаос у всьому близькосхідному регіоні. Попри визнання загрози з боку іранського режиму, Гарріс переконана, що обраний Трампом шлях прямої ескалації не є ефективним способом вирішення ядерного питання.

Гарріс акцентувала на тому, що американський народ не давав мандата на розв’язання нової масштабної війни, яка може призвести до непередбачуваних наслідків.

Я знаю про загрозу, яку становить Іран, і їм ніколи не можна дозволити мати ядерну зброю, але це не спосіб ліквідувати цю загрозу – написала вона, застерігаючи від подальшого нагнітання конфлікту.

Політикиня також нагадала про визнання самого президента, що бойові дії неминуче призведуть до втрат серед особового складу армії США, назвавши це “непотрібною авантюрою”.