У с.Іванівка Куцурубської ОТГ Миколаївської області скажений пес покусав двох людей.

Про це йдеться в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області на сайті Миколаївської РВА, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення, собака був домашній. Спочатку він вкусив жінку, яка зайшла на подвір’я до господарів, а потів зірвався з прив’язі та вже на вулиці покусав сусіда.

Тварину було доставлено до Миколаївської регіональної державної лабораторії Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Діагноз на сказ було підтверджено 16.02.2026 року.

Проводяться лікувальні та оздоровчі заходи.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні 2026 року в Південноукраїнську на Миколаївщині скажений собака покусав чоловіка