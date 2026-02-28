Про те, що Іран перекрив Ормузьку протоку, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Чому це може стати проблемою? Тому що такий крок загрожує різким зростанням цін на енергоносії – через Ормузьку протоку проходить майже п’ята частина світової нафти та газу.

Протока стратегічно важлива, оскільки це ключовий маршрут для постачання з Близького Сходу.

Повідомляється, що рух нафтових танкерів уже зупинено.

Ормузька протока з’єднує між собою Перську затоку зі світовим океаном, що стратегічно важливо у міжнародній торгівлі. При цьому ширина протоки від 39 до 96 кілометрів, що дозволяє Ірану ввести повну блокаду.