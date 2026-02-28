Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані українські території (ТОТ). Відповідний указ №212/2026 оприлюднено на сайті глави держави в суботу, 28 лютого, пише Кореспондент.

До санкційного списку потрапили приватні компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку та здійснюють логістичну підтримку російської армії.

“Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру Укрпошти. Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в санкційному листі також поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення.

“Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів”, – заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.