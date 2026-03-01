Авіакомпанія Emirates заявила про призупинку всіх рейсів до Дубая та з нього щонайменше до 15:00 2 березня через закриття повітряного простору в регіоні внаслідок атаки Ірану. Із аналогічною заявою виступила і авіакомпанія ОАЕ Etihad Airways.

Ключові транзитні аеропорти регіону, включаючи Дубай та Абу-Дабі в ОАЕ, а також та Доху в Катарі, залишаються закриті або їхня робота суворо обмежена станом на ранок неділі, 1 березня, через воєнні дії на Близькому Сході.

Про це, як повідомляє ZN.ua, пише The Guardian.

Усі вище згадані аеропорти є важливими транзитними пунктами авіаперельотів. За даними аналітичної компанії Cirium, щонайменше 90 000 пасажирів щодня роблять пересадку в Дубаї, Досі чи Абу-Дабі лише трьома авіакомпаніями: Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways.

Як пише Sky News, серед інших відомих авіакомпаній, які скасували рейси в регіон, Qatar Airways, Lufthansa, Air France, British Airways, Air India, Virgin Atlantic та Turkish Airlines.

Так, авіакомпанія Lufthansa оголосила про призупинення рейсів до Тель-Авіва, Бейрута, Аммана, Ербіля та Тегерана до 7 березня, посилаючись на поточну ситуацію на Близькому Сході. Рейси до та з Дубая також не виконуються.

Wizz Air також оголосила, що рейси між Лондоном і Лутоном та Тель-Авівом були призупинені в обох напрямках до 7 березня, але «оперативні рішення будуть продовжуватися».

Virgin Atlantic у свою чергу повідомила, що подорожі з таких напрямків, як Індія та Мальдіви, можуть тривати довше, оскільки маршрути змінюються з міркувань безпеки.

Індійські авіакомпанії також повідомили про серйозні збої у русі.

Загалом, напередодні Іран, Ірак, Кувейт, Ізраїль, Бахрейн та Катар закрили свої повітряні простори, а сусідні країни також запровадили обмеження. Відстеження в реальному часі від FlightRadar24 показує, що авіакомпанії були змушені змінювати маршрути та скасовувати рейси.

Як показав FlightRadar24, закриття повітряного простору Ірану продовжено щонайменше до 3 березня, з можливими подальшими продовженнями, згідно з новим «Повідомленням для пілотів».

Вебсайт FlightAware, що відстежує польоти, показав, що станом на ранок неділі загалом було затримано 7716 рейсів, а 2280 скасовано.

Як відомо, щонайменше одна людина загинула та семеро отримали поранення внаслідок удару Ірану по аеропорту Заїда в Абу-Дабі, а також четверо людей постраждали в міжнародному аеропорту Дубая. Агентство Reuters повідомило, що один з терміналів аеропорту Дубая був пошкоджений під час нічної атаки.

У неділю в Дубаї та столиці Катару Досі сьоодні вранці знову пролунали вибухи. Іран заявив, що його ціль – американські бази в регіоні, однак на практиці він завдав ударів по низці інших цілей у містах Перської затоки.

Внаслідок цієї атаки в Дубаї поранення отримали двоє людей – осколки від безпілотників впали на два будинки під час перехоплення.

Також густий дим здіймався з району порту Джебель-Алі, де в неділю один з причалів загорівся через уламки перехопленої ракети.

У сусідньому Омані, який уникнув ударів у суботу, комерційний порт Дукм став мішенню двох безпілотників, в результаті чого один робітник отримав поранення.

Міністерство внутрішніх справ Катару заявило в неділю, що реагує на обмежену пожежу в промисловій зоні після того, як на неї впали уламки перехопленої ракети.

