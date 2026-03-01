Дрон влучив по готелю Бурдж-аль-Араб в Дубаї

Споруда має висоту 321 метр і близько шести десятків поверхів.

Були атаковані й інші споруди та будинки у елітних районах Дубая.

Наразі, США завдають нових ударів по іранській ракетній базі в Хосровшахі, а також по цілях у горах Саханд, в Урмії, Бендер-Аббасі та Кумі.

Крім того, атакований і аеропорт в Дубаї.

Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів повідомило, що з початку атаки було зафіксовано 137 іранських балістичних ракет, спрямованих на країну: 132 з них були знищені, ще 5 впали у морі. Також зафіксовано 209 іранських безпілотників, з яких 195 були перехоплені, а 14 впали на території та у водах держави, спричинивши певні побічні пошкодження.

У міністерстві також зазначили, що внаслідок ефективного перехоплення ракет і дронів уламки впали в різних районах країни, що призвело до незначних матеріальних збитків цивільним об’єктам.

Також наголошується, що це є грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права, а держава залишає за собою повне право на відповідь і вжиття всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів.